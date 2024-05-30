انتهاكات "مُتصاعدة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية وسط اعتقالات واسعة وممنهجة لعدد من المواطنين.

وفي طولكرم، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى ثابت ثابت الحكومي ثابت ثابت الحكومي بعد اقتحامها لعدة أحياء في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد شحرور في الحي الشرقي، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وأخذت قياسات المنزل.

واندلعت اشتباكات مسلحة فجّر خلالها المقاومون عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال في مدينة طولكرم.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن "مجاهديها تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة مُعدة مسبقاً في آلية عسكرية للاحتلال في مدينة طولكرم محور (المقاطعة ) وإصابتها إصابة مباشرة".

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وسط إطلاقها للرصاص بشكل كثيف.

وقال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال صدمت سيارة إسعاف في بلدة تياسير بطوباس أثناء محاولة اسعاف أحد المصابين مما أدى إلى تضرر الهيكل الخارجي.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.خلال اقتحامها مدينة طوباس، فجر اليوم.

في الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع بين المنازل والمواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين بعد اقتحامها مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف من بينهم: هاني محمود عمرو، محمد محمود عمرو، قصي محمد حمدان، عبد الرحمن محمد حمدان، الشيخ منيف حجه، وأحمد خميس ربعي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة برفقة حافلات تقل المستعمرين، من حاجز عورتا العسكري، وصولا إلى منطقة "مقام يوسف".

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وأطلق الرصاص تجاه المواطنين وبين المنازل.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 3 مواطنين أُصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت أيضًا مع إصابة مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب شرق نابلس.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين جنوب بيت لحم، ورشقوها بالحجارة، وألحقوا أضرارًا ببعضها.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت كلًّا من: الشقيقين يحيى ومحي شريف نوفل، والمواطن أحمد حمدان.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان عقب اقتحام وسط المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، جرى نقله إلى المستشفى.

كما اندلع حريق في سوق الخضار المركزي جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف.

وهاجم المستوطنون بلدة دير دبوان شرق المدينة وأحرقوا خيامًا وبركسًا للأغنام، تعود للمواطنين: محمد نزال محمد مصبح وإسلام نزيه عوادة.