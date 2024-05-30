في يومها الـ 237.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 237 على التوالي حرب "لإبادة الجماعية" على غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومتحديًا قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف الهجوم على رفح ومنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة، فقد أعداد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 36171 شهيدًا و81420 إصابةً.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى.

في مدينة رفح، قصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف تل السلطان غرب رفح

في المحافظة الوسطى، اندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال البريج وفي منطقة وادي غزة وجحر الديك والمغراقة.

كما أطلق الاحتلال قنابل انارة شمال مخيم النصيرات.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت في بلوك C في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في غزة وشمالها، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية في مشروع بيت لاهيا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون.

وأُصيب عدد من المواطنين معظمهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال منزل عائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء بمدينة غزة.