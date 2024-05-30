في يومها الـ 237.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 237 على التوالي حرب "لإبادة الجماعية" على غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات الآمنة في قطاع غزة، ومتحديًا قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف الهجوم على رفح ومنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة، فقد ارتفع أعداد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 36171 شهيدًا و81420 إصابةً.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، مخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى.

في مدينة رفح، ارتقى 3 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة المحتسب في تل السلطان غربي رفح.

وارتقى مسعفان اثنان بقصف صهيوني خلال مهمة إجلاء قرب الشؤون الاجتماعية غربي رفح.

ومنذ صباح اليوم حتى اللحظة، قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مخيم الشابورة ومصبح.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف تل السلطان غرب رفح

في المحافظة الوسطى، اندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال البريج وفي منطقة وادي غزة وجحر الديك والمغراقة.

كما أطلق الاحتلال قنابل انارة شمال مخيم النصيرات.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت في بلوك C في مخيم النصيرات وسط القطاع.

في غزة وشمالها، ارتقى 7 شهداء على الأقل في قصف بطائرة مسيرة صهيونية على مركز للنازحين شمال قطاع غزة.

ونسف الاحتلال عدة منازل في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على بيت لاهيا تزامناً مع إطلاق نار مكثف من الطائرات المسيَرة "كواد كابتر".

كما جددت مروحيات الاحتلال إطلاق النار تجاه مخيم جباليا.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية في مشروع بيت لاهيا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون.

وأُصيب عدد من المواطنين معظمهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال منزل عائلة الحتو قرب مدرسة الزهراء بمدينة غزة.