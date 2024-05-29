الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات لغزة بنسبة 67 بالمئة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة انخفاض دخول المساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 67% منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح في 7 مايو/أيار الجاري.

وشدد دوجاريك على أن القصف الإسرائيلي المكثف على رفح وانخفاض المساعدات تسبب في توقف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية عن تقديم خدماتها، كما تسبب في موجهة جديدة من النزوح.

وفي السياق، واستنادا إلى معلومات حصل عليها من زملائه الميدانيين، أشار دوجاريك إلى أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا بشكل مكثف.

وأوضح دوجاريك أن أجهزة الصحة والخدمات الأخرى تغلق واحدة تلو الأخرى، وأن النزوح بسبب الهجمات يؤثر أيضا على توزيع الموارد.

ولفت إلى أن مستشفى واحدا فقط في رفح يعمل جزئيا، وأن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم رغم كل الظروف.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة، باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء الهجوم البري الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ 6 مايو الجاري.