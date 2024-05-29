إصابة مستوطنَين جراء "عملية دهس" عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس

غزة/ فلسطين أون لاين

أُصيب مستوطنان بجراح حرجة، من جرّاء تعرّضهما للدهس في عملية نُفّذت جنوب شرق نابلس، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

فيما انسحب منفذها من المكان، وشرعت قوات من الجيش الإسرائيلي، في عمليات بحث عنه.

وذكرت مصادر عبرية، أن "المنفذ قام بدهس الجنود مرتين ذهاباً وإياباً قرب حاجز عورتا قبل انسحابه من الموقع."

فيما قالت قناة 12 العبرية، إن وحدات خاصة بدعم جوي تشارك في مطاردة منفذ عملية الدهس في نابلس.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تقتحم شارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس.