إنهاء حرب غزة شرط لعودة العلاقات.. البرازيل تستدعي سفيرها في "تل أبيب"

غزة/ فلسطين أون لاين

في تطور جديد على صعيد التوتر القائم بين البلدين على خلفية الحرب على قطاع غزة، قررت البرازيل سحبت سفيرها في إسرائيل مع عدم اعتزامها تعيين بديل عنه في الوقت الحاضر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، استدعي السفير فريديريكو ماير بالأساس للتشاور مع حكومته بعد قيام أزمة دبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل في فبراير/ شباط حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح المصدر الأربعاء أن الظروف غير متوافرة "لعودته إلى إسرائيل".

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد اتهم "تل أبيب" في 18 فبراير/ شباط بارتكاب "إبادة" في غزة مشبهًا الحرب بين إسرائيل وحماس بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، ما تسبب بأزمة دبلوماسية.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من قبل المسؤولين الإسرائيليين. وأعلن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل.

وعلى الأثر استدعت البرازيل سفيرها للتشاور كما استُدعي السفير الإسرائيلي في برازيليا.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الأربعاء أن "الإهانة" التي لحقت بماير كانت خلف قرار استدعائه نهائيًا.

وسيتولى القائم بالأعمال فابيو فارياس تمثيل البرازيل في تل أبيب ولن يعين لولا سفيرًا في وقت قريب.