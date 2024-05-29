آيزنكوت: حماس منظمة "أيديولوجية" ستنتصر بأي انتخابات والنصر المطلق "وهم كاذب"

غزة/ فلسطين أون لاين

اتهم عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت حكومة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ "زرع الوهم الكاذب"، داعيًا إلى انتخابات مبكرة واستبدال رئيس الحكومة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن آيزنكوت اتهامه لمن يدعي بأن إسرائيل "ستحل بعض الكتائب في رفح ثم تعيد المختطفين" بزراعة وهم كاذب، معتبرا أن الانتصار المطلق مجرد شعار.

وذكر أن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة موزعون على عشرات المواقع ومعزولون مع حراس يحملون أسلحة.

واعتبر آيزنكوت -وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي- أن حركة حماس ليست منظمة "إرهابية" فحسب، بل منظمة أيديولوجية، ولو أجريت انتخابات في غزة اليوم فسوف تفوز فيها.

وشدد على التيار اليميني يمس أمن الدولة، وقال إنه يجب استبدال رئيس الحكومة والذهاب إلى انتخابات في أسرع وقت.

وفي أول رد على تصريحات آيزنكوت، قال حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن عضوي مجلس الحرب آيزنكوت وغانتس يبحثان عن الذرائع لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها والاستقالة من الحكومة وسط الحرب.

واتهمهما أيضًا بالانخراط في سياسات وصفها الحزب بالتافهة بدلا من السعي لتحقيق النصر حسب قوله.

وكان آيزنكوت، قد أكّد، منذ يومين، أنّ حركة حماس "تجدّد قوتها"، مشيراً إلى أنّ القتال في قطاع غزة "سيستمر لسنوات".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن آيزنكوت قوله، خلال جلسة مناقشة في لجنة الخارجية والدفاع، إنّه "لا توجد معادلة إطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الحرب".

ولفت آيزنكوت إلى أنّه "حتى لو توقّفت المعارك، مثلما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أجل هدنة، وحتى لو امتدت إلى فترة أطول منها، فهذا لا يعني أنّ القتال سينتهي".

المصدر / الجزيرة + وكالات