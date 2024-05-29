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"المسلحة اليمنية" تنفذ 6 عمليات ضد سفن في البحر الأحمر والعربي والمتوسط

29 مايو 2024 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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"المسلحة اليمنية" تنفذ 6 عمليات ضد سفن في البحر الأحمر والعربي والمتوسط
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، اليوم الأربعاء، تنفيذ القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر 6 عمليات.

وفي التفاصيل، أكد سريع استهداف 3 سفن في البحر الأحمر: "LAAX"، التي "أُصيبت بشكل مباشرة وتضرّرت بشكل كبير"، وسفينتي "Sealady"و "MOREA"، بعددٍ من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيّرة التي حقّقت إصابات مباشرة.

وبشأن العمليات في البحر العربي، قال سريع إنه تمّ استهداف سفينتي "ALBA" و"Maersk HARTFOFD" الأميركيتين، بعددٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف أنّ العملية العسكرية السادسة، استهدفت سفينة "MINERVA ANTONIA" في البحر الأبيض المتوسط، بعدد من الصواريخ المجنّحة.

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إلى أنّ السفن المذكورة، جرى استهدافها بسبب انتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية "لن تتردّد في استهداف جميع السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها، وبغض النظر عن وجهتها كما جاء في بياناتها السابقة".

وقدّم سريع التحية إلى المقاومة الفلسطينية "وكلّ الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق"، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقبل يومين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهدافها سفينة "LAREGO DESERT" الأميركية، وسفينة "MSC MECHELA" الإسرائيلية في المحيط الهندي، كما استهدفت سفينة "MINERVA LISA" في البحر الأحمر، وذلك بسبب انتهاكها قرار حظر دخول موانئ الاحتلال.

وأعلنت القوات المسلحة استهداف سلاح الجوِّ المسيّر، عبر عمليتين نوعيتين، مدمِّرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، وحقّقت العمليتان أهدافهما بنجاح.

#غزة #اليمن

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