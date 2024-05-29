مسؤولة رفيعة في الخارجية الأميركية تستقيل بسبب حرب غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت ستايسي غيلبرت، إحدى كبار المسؤولين العاملين بمكتب السكان واللاجئين والمهاجرين بوزارة الخارجية الأميركية، استقالتها بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه قطاع غزة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، إن غيلبرت أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي الوزارة يفيد بأن تقرير الخارجية الأمريكية الذي ادعى أن إسرائيل لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "غير صحيح".

وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي أثار حفيظة غيلبرت وأدى إلى استقالتها، يضفي الشرعية على إرسال إدارة بايدن مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل التي تشن حربًا مدمرة على الفلسطينيين في غزة.

وأشارت "واشنطن بوست" أن غيلبرت امتنعت عن التعليق عندما سُئلت عن الموضوع، فيما قال مسؤول بالوزارة عن استقالتها: "نتقبل أن لدينا وجهات نظر مختلفة وتم التفاهم".