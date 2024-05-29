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تحليل لـ CNN يكشف: الأسلحة المُستخدمة في "محرقة رفح" أمريكية الصّنع وهذه أدلة خبرائنا

29 مايو 2024 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أجرت شبكة CNN تحليلًا استقصائيًا لفيديو من المكان الذي ارتكب فيه الاحتلال "الإسرائيلي" غارةً دامية أدّت إلى محرقة كبيرة في منطقة البركسات في تل السلطان برفح، ما أدى إلى استشهاد 47 مواطنًا وإصابة 249 آخرين، يوم الأحد الماضي.،

وكشف تحليل الفيديو الذي أجراه خبراء أسلحة، أن ذخائر أمريكية الصنع استُخدمت في الغارة.

وأشار 4 خبراء في الأسلحة المتفجّرة إلى أن الفيديو الذي عرض الخيام المشتعلة بالنيران في مخيم النازحين، ظهر فيه  ذيل قنبلة أمريكية الصنع من طراز GBU-39.

وتتطابق الأرقام التسلسلية الموجودة على بقايا القنبلة مع تلك الخاصة بشركة مصنعة لأجزاء GBU-39 ومقرها في كاليفورنيا، وهو دليل إضافي على أن القنابل تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

 وادّعى المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي حول محرقة رفح، أن الجنود استخدموا ذخيرتين برؤوس حربية صغيرة تحتوي على 17 كيلوغرامًا من المتفجرات، مضيفًا أن هذه القنابل كانت "أصغر الذخائر التي يمكن أن تستخدمها طائراتنا".

ومن جهته، قال المحلّل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن إعلان الجيش  أن زنة القنبلتين اللتين أقليتا على رفح 17 كيلوغرامًا مضلّل لأن زنة كل واحدة منهما تصل إلى 110 كيلوغرامات، وقد تطرق في بيانه إلى وزن المادة المتفجّرة في القنابل وليس إلى الوزن الكلي.

 

#الحرب على غزة #مجزرة رفح #الأسلحة الأمريكية #طوفان الأقصى

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