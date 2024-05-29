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"عملية مركبة ومحاولة أسر!".. القسّام تنشر تفاصيل عمليات دك جنود الاحتلال واستهدافهم بمحاور التّوغل في غزة

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"عملية مركبة ومحاولة أسر!".. القسّام تنشر تفاصيل عمليات دك جنود الاحتلال واستهدافهم بمحاور التّوغل في غزة

29 مايو 2024 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 236 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم ودباباتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكّنوا، أمس الثلاثاء، من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وأكدت القسّام أنه بعد وصول قوات النجدة تمكن المجاهدون من قنص جنديين من أفراد القوة.

وأوضحت أنه خلال محاولة أحد المجاهدين أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكّنت كتائب القسام من تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقنصت كتائب القسام جندياً من جيش الاحتلال في قرية الشوكة شرق رفح.

كما استهدفت كتائب القسام، عدداً من جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، إنها تمكنت من استهداف جرافة لجيش الاحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح.

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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