حماس: تصريحان جون كيربي الأخيرة تؤكد استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إصرار إدارة الرئيس بايدن على التعامي وإنكار المجازر المروّعة التي يقترفها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم ضد النازحين الفلسطينيين في رفح.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن ما صرّح به جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الكيان الإسرائيلي لم يتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن، يشير بوضوح إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطئها في قتلهم، لا سيّما مع ظهور تحقيقات أوّلية تشير إلى أن القنابل المستخدمة ضد النازحين هي قنابل وذخائر أمريكية الصنع.

وحمّلت الإدارة الأمريكية كما الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن هذه المجازر المروّعة، داعيةً إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين.