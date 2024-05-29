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الصّحة بغزة: 75 شهيدًا و 284 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

29 مايو 2024 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 236 على قطاع غزة

وأشارت وزارة الصّحة إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و 284 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 36171 شهيدًا و 81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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