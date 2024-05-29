"ولحظة دخولهم المبنى المفخّخ انفجرت العبوة".. الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين بمعارك رفح

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وتحت بند سُمح بالنّشر"، أقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال، بمقتل 3 جنود "إسرائيليين" وإصابة 4 آخرين أحدهم ضابط بجروح خطيرة في المعارك البرية برفح، كما أصيب 3 آخرين أحدهم ضابط بجروح خطيرة في معارك جباليا.

وفي تفاصيل الحدث، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ قوة من الكتيبة "50" في لواء "الناحال" دخلت إلى مبنى في رفح بعد صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات ولحظة دخولها انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بداخله ما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجنود الثلاثة من الكتيبة 50 في لواء الناحال، قتلوا أمس الثلاثاء، وأصيب 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمبنى في رفح.

ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام العبري، فإن القتلى هم: الرقيب أمير غليلوف (20 عاماً) من شمشيت، والرقيب أوري بار أور (21 عاماً) من مدرسة بن غوريون، والرقيب عيدو أبيل (21 عاماً)، ذو قرن.

وتداولت مواقع الإعلام تفاصيل دقيقة للحدث، حيث "دخلت قوة من كتيبة الناحال إلى أحد المباني المفخخة مُسبقاً على يد وحدة الهندسة القسامية في مخيم الشعوت برفح و مع دخول جميع أفراد القوة الصهيونية المكونة من 8 عناصر ، انفجرت عبوة ناسفة بهم و أحدثت دماراً هائلاً في المكان أدت لمقتل 3 جنود على الفور و هم ( أمير غليلوف ، عيدو أبيل ، أوري بار أور ) و إصابة 5 آخرين بجروح بينهم 3 خطرة للغاية ( موت سريري ) ، و لصعوبة الحدث استقدم الجيش وحدة باكار للانقاذ للتعامل مع الحدث الذي وصفه بالكمين الفوري المُخطط له من قِبل حماس.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تفجير عبوة ناسفة بمبنى في رفح، وقتل وإصابة من كانوا بداخله.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل 33 عسكريًا منذ بداية شهر مايو الجاري، منهم 27 قتيلًا من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في معارك غزة، من بينهم 3 جنود ومستوطن بنيران حزب الله، ضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، بالإضافة إلى موظف في وزارة الجيش جراء قذيفة هاون في رفح.