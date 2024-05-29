لجان المقاومة: الصّمت الدّولي على مجازر غزة يشجع الاحتلال النّازي على الاستمرار في حرب الإبادة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن تصريحات المتحدث باسم الأبيض حول العدوان والمجازر والمذابح الصهيوني في رفح هي دليل دامغ على استمرار الإدارة الأمريكية ومن خلفها الغرب المجرم في توفير الغطاء السياسي وشرعنة إبادة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكدت لجان المقاومة أن تصريحات أركان الإجرام والإرهاب في الإدارة الأمريكية بمثابة دافع أساسي ومشجع لقادة الكيان الصهيوني النازي للإمعان في القتل والإبادة بحق النساء والأطفال وممارسة كل أنواع الإجرام بكل حرية .

وشددت على أن الصمت الدولي على المجازر والمذابح التي ترتكب بحق النازحين من النساء والأطفال وصب حمم الموت فوق رؤوسهم من الطائرات والصواريخ الأمريكية يشجع قادة الكيان الصهيوني النازي بالإستمرار في تحدي العدالة والقرارات الدولية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ودعت لجان المقاومة شعوب الأمة وأحرار العالم للثورة والإنتفاض ومحاصرة السفارات الصهيوأمريكية من أجل وقف المحرقة الصهيوأمريكية.

وأكدت أن هذه المجازر والمذابح التي ترتكب أمام مسمع ومرأى العالم كله ستظل وصمة عار تلاحق كل الصامتين والمتفرجين عليها.