الاحتلال ينفّذ اقتحامات واعتقالات جديدة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأٍبعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة ونفّذت عمليات تفتيش في منطقة المسجد القديم ووشط الضاحية الغربية.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة عنبتا شرق طولكرم، من جهة حاجز عناب العسكري، وجابت آلياتها شوارع البلدة وتحديدًا على طول الشارع الرئيسي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السعيروالشيوخ وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات المُقتحمة.

ونفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمتها منازل المواطنين، عُرف من بينهم: الشاب محمد أحمد حلايقه، محمد أبو عيد عيايده، يوسف وراسنة من بلدة السيوخ قضاء الخليل، المسن زيدان جرادات والمسن فايد جرادات والشيخ محمد جرادات وعبد الهادي فخري جرادات ومحمد فخري جرادات ومحمد عيسى جرادات ومحمود جرادات وأمجد محمد جرادات، أحمد موسى فروخ وخليل موسى فروخ وعبد القادر خليل جبارين ويوسف عامر جبارين، من بلدة السعير شمال الخليل.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شرقي القدس، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت شابًا وفتاة.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها للمخيم.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال والدي وشقيق المطارد طارق داود وعدد من أعمامه بعد اقتحام منازلهم في مدينة قلقيلية، للضغط عليه لتسليم نفسه.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة ونفّذت عمليات تفتيش في منطقة المسجد القديم ووشط الضاحية الغربية.

واقتحمت القوات الصهيونية بلدة عنبتا شرق طولكرم، من جهة حاجز عناب العسكري، وجابت آلياتها شوارع البلدة وتحديدًا على طول الشارع الرئيسي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، "يخوض مجاهدونا عمليات تصد ومواجهة واسعة على كافة محاور الاشتباك في ضاحية شويكة ضد قوات الاحتلال".

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال شرقي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس.