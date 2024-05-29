آخر التّطورات.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 236

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 236 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات، ومكثفًا غاراته في المناطق التي أجبر المواطنين على النزوح إليها قسرًا بعد أن ادعي بأنها مناطق "آمنة"، ليرتكب بحقهم محرقةً بشعة ارتقى على إثرها عشرات من الشهداء والإصابات الخطيرة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة، فقد أكدت في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 36096 شهيدًا و81136 إصابةً.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة.

في شمال قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشمالية الغربية لمخيم جباليا، بالتّزامن مع نسف جيش الاحتلال مبان سكنية في المخيم.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية وغارات عنيفة على وسط رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المسيرة والمروحية.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منازل وسط وغرب رفح، بالتّزامن مع عمليات نسف لمربعات سكنية في المناطق الغربية من المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط مخيم بدر ودوار زعرب غربي مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "حمدان" بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "ياسين" في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شمال مخيم النصيرات.

واستهدغت مدفعية الاحتلال شرقي مخيمي البريج والمغازي.

وأكد الهلال الأحمر، استشهاد الزميل عصام روحي محمد عقل أحد طواقم مستشفى القدس بعد استهداف منزله ليلة أمس في مخيم البريج.

وارتفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة شتات في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

في خان يونس، ارتقى 3 شهداء منهم طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في معن شرقي خان يونس.

وأصيب 5 مواطنين في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً لعائلة "الغرة" في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة في مدينة غزة.