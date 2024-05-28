"جباليا حرام عليكم".. القسام تعرض مشاهد دك تحشدات الاحتلال في محاور القتال بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الـ 235 تواليًا تكبيد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة خسائر كبيرة، وذلك بتنفيذها عملياتٍ استهدفت جنوده وآلياته، خصوصًا شمالي القطاع، ورفح جنوبًا.

من جهته، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 13 عسكريًا في صفوفه، في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيانٍ مقتضب، تمكّن مجاهديها من تفجير منزلٍ مفخخٍ مسبقاً في قوةٍ إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي مدينة رفح، مؤكّدةً إيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

كما بثت، مشاهد من استهداف تحشدات الاحتلال في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

وتبنّت كتائب القسّام استهداف دبابة "ميركافا" وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ودك تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال الشمالية.

ونشرت "القسّام" مقطع فيديو يُظهر مجاهديها وهم يدكون مباني يتحصن داخلها جنود الاحتلال، كما نادى أحد المجاهدين متوجهاً إلى جنود الاحتلال بالقول إنّ "جباليا حرام عليكم".

ووفي وقت لاحق، أكدت سرايا القدس قصفها بالاشتراك مع مجاهدي القسام بقذائف الهاون النظامي جنود وآليات العدو شمالي جباليا.

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من حمم "الهاون" التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده في محور التقدم شرقي مخيم جباليا.

كما بثت مشاهد من قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الصداقة التركي.

من جانبها، دكت كتائب المجاهدين قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.

كما استهدف مجاهدوها موقع كتيبة "أميتاي" الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى أيضاً قصفها القوات الإسرائيلية المتمركزة على محور "نتساريم" برشقة صاروخية قصيرة المدى، على دفعتين خلال يوم واحد.