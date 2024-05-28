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في مجزرة جديدة..  عشرات الشهداء في قصف الاحتلال خيامًا للنازحين بالمواصي

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محدث في مجزرة جديدة..  عشرات الشهداء في قصف الاحتلال خيامًا للنازحين بالمواصي

28 مايو 2024 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
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في مجزرة جديدة..  عشرات الشهداء في قصف الاحتلال خيامًا للنازحين بالمواصي
غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجزرة مروّعة جديدة بحق النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت لجنة الطوارئ في محافظة رفح، إن الاحتلال ارتكب مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة استهدفت خيام النازحين في المناطق الآمنة، في مواصي رفح، ما أدى لاستشهاد أكثر من 20 وعشرات الجرحى وأكثرهم من النساء والأطفال.

وأشار الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في تصريحاتٍ صحفية، إلى أنّ أربع قذائف مدفعية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح.

ولم تؤكد أي مصادر رسمية حتى اللحظة أعداد شهداء المجزرة الجديدة في المواصي، لكن مصادر محلية قدرت بشكلٍ أولي استشهاد 22 مواطنًا وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدةً أن أجساد الشهداء عبارة أشلاء.

وذكر شاهد عيان أنّ الاحتلال قصف خيمتين لنازحين في منطقة مواصي رفح، ما أدى لوقوع شهداء من عدة عائلات عُرف منها: العبسي ومنصور والبيوك.

وتأتي هذه المجزرة بعد يومين من مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بعد استهدافه مخيم للنازحين شمال غرب رفح، وأسفرت عن استشهاد 45 مواطنًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

 

#غزة #رفح #محرقة الخيام

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