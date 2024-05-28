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حماس تُطالب المجتمع الدّولي باتّخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان المُتصاعد على رفح

28 مايو 2024 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان والاجتياح المتصاعد ضد مدينة رفح.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن مجلس الأمن مطالب بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية أمام تجاهل الكيان  المجرم لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر بوقف العدوان فوراً عن المدينة.

وحذّرت الحركة  من الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة في المدينة على ضوء استهداف جيش الاحتلال  المجرم للمستشفيات والمراكز الصحية في المدينة، والذي تسبب بخروج معظمها عن الخدمة، تحت القصف والحصار الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من سبعة أشهر.

ومع تصاعد القصف الصهيوني وتوسّع توغل الاحتلال على مدينة رفح، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في رفح خرجت عن الخدمة وبقي مستشفى تل السلطان للولادة فقط يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في المحافظة.

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