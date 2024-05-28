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الدّفاع المدني: الاحتلال يتعمّد استهداف طواقمنا أثناء أداء واجبها الإنساني في إغاثة المواطنين

28 مايو 2024 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إن طواقمها في محافظة رفح تعرضت إلى ثلاثة استهدافات أثناء ممارسة عملها منذ منتصف ليلة الأمس.

وأكد الدفاع المدني في تصريح صحافي، أن طائرات الكواد كابتر أطلقت نيرانها على الطواقم بالقرب من دوار زعرب الساعة الواحد فجراً تلاها استهداف بإطلاق نار من قناصة الاحتلال في منطقة محطة النجيلي غرب رفح مما تسبب في ضرر بزجاج مركبة الإسعاف الأمامي.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها المدفعية على طواقم الدفاع المدني برفقة الهلال الأحمر أثناء انتشال مصابين من عائلة أبو طه بالقرب من دوار زعرب.

واستهجنت المديرية العامة للدفاع المدني الاستهداف المتعمد لطواقمها أثناء تأدية واجبها الإنساني بشكلٍ يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية ويزيد من الخسائر البشرية في صفوف المدنين خاصة أثناء نزوحهم مما تسبب بعشرات الشهداء في الشوارع والطرقات المتفرعة من شارع البحر.

وناشدت المؤسسات الدولية ورئيس اللجنة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بضرورة العمل على حماية طواقمها والسماح بالتدخلات الإنسانية لنداءات الاستغاثة التي تصل من المواطنين.

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