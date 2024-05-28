الاحتلال يدفع بلواء عسكري جديد إلى رفح

غزة - فلسطين أون لاين

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن لواء عسكريًا جديدًا توجّه إلى رفح ليصبح السادس هناك، وسط توسيع للتوغل على الأرض لا سيما في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن لواءً جديدًا لينضم إلى 5 ألوية أخرى متوغلة منذ 6 أيار/ مايو الجاري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن لواء "بيسلماخ" دخل إلى رفح قبل يومين، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك.مشيرةً إلى أن هذا الأمر بمثابة توسيع للعملية العسكرية التي بدأها الجيش في رفح منذ 22 يومًا.

ولواء "بيسلماخ" يعرف محليًا بمدرسة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمهن سلاح المشاة وقادة الفرق في زمن الحرب تأسس في 1974، وسبق لجنوده المشاركة بالقتال في خان يونس ومواقع أخرى في قطاع غزة.

ومع فجر الثلاثاء، بدأت مئات العائلات بالنزوح من المناطق الغربية لمدينة رفح، فيما أجبر القصف العنيف عائلات عدة على النزوح حفاة من منازلهم في ساعات الليل.

وذكر شهود عيان أنهم رأوا الدبابات بالقرب من مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة مناطق مختلفة من القطاع ركزت غالبيتها على مدينة رفح جنوب غزة.