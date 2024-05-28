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ارتفاع عدد معتقلي الضّفة الغربية إلى 8910 منذ السابع من أكتوبر

28 مايو 2024 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم السيدة علا دلايشة زوجة الأسير ماهر دلايشة من مخيم الجلزون، بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وأوضحت المؤسستان في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، طوباس، جنين، قلقيلية، والقدس.

وأشارت إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8910 أسير.

ولفتت إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

#هيئة الأسرى #نادي الأسير #طوفان الأقصى

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