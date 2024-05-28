النّرويج وإسبانيا تُعلنان الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت دولتا النرويج واسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، ومن المقرر أن تحذو أيرلندا حذوهما في وقت لاحق من اليوم.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة، أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين و"الإسرائيليين" تحقيق السلام، مؤكدًا أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف.

وأوضح ألباريس أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لحدود 1967، دون اتفاق "الإسرائيليين" والفلسطينيين، والمسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد بالتزام إسبانيا بالأمن في المنطقة، والعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام.

وشدد على أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، وفتح المعابر، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وصباح اليوم، قالت وزارة الخارجية النرويجية في بيانلها، إن "اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ".

وأكدت الخارجية النرويجية أن عددًا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميًا بفلسطين في نفس التاريخ.

والأسبوع الماضي، أعلنت إيرلندا والنرويج وإسبانيا، اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام. موجهًا رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية.

ومع إسبانيا والنرويج وايرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.