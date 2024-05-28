حزب الله يشنُّ 6 هجمات على مستوطنات الشّمال والإعلام العبري يعلّق: يومٌ "عصيب"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله، أمس الإثنين، أنه شنّ 6 هجمات على المستوطنات "الإسرائيلية" شمال فلسطين المحتلة، من بينهم، طالت 4 مستوطنات و3 مواقع عسكرية.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إنه "شنّ هجومًا جويًا ليليًا بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق (مدينة) نهاريا" شمال غربي فلسطين المحتلة.

وأشار حزب الله إلى أن هذه المسيرات استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباط وجنود الكتيبة، وأصابت أهدافها بدقة، حيث أوقعتهم ‏بين قتيل وجريح.

وأكد في بلاغ عسكري منفصل، أنه تمكن من شن هجومين قصف خلالهما بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا مستوطنات كريات شمونة وميرون وسفسوفة ‏وتسفعون.

كما استهدف بالأسلحة الصاروخية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابها بشكل مباشر"، و"موقع ‏السماقة (العسكري) في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث أصابه بشكل مباشر". وفقًا للبلاغ العسكري.

ورصد مقاتلو حزب الله مجموعة من جنود العدو بعد دخولها إلى أحد المباني شمال شرق مستوطنة المطلّة، واستهدفوهم بالأسلحة المناسبة، موقعين إصابات مؤكّدة.

وأكد حزب الله أن هجماته تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، وردًّا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في (مدينة) بنت جبيل" جنوبي لبنان.

ومن جهتها، أعلنت وسائل الإعلام العبري عن اندلاع حرائق في مستوطنات جراء هجمات حزب الله.

ووصفت اليوم بأن "عصيب" على جبهة الشمال.

وقالت القناة 14 العبرية، إن مستوطنات الشمال تعرضت لـ 82 صاروخا و5 طائرات مسيرة و5 صواريخ مضادة.