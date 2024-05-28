الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة دلايشة، واعتقلت السيدة علا إبراهيم دلايشة ونجلها وليد ماهر دلايشة لعدة ساعات.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "صافي" واعتقلت الشاب محمد إياد صافي.

وداهمت القوات الصهيونية قرية برقا شرقي رام الله، واعتقلت 4 شبان بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب شرق المدينة، وشنت حملة اعتقالات للمواطنين، عُرف من بينهم الفتاة كرمل محمد مناصرة، محمد الجعفري، علاء الصرفندي، جبر الحسنات، مجد الجعفري، علاء محمد الجعفري، إياد عبد القادر رقبان، ونجله الطفل أيهم، وحسام أنور أبو جودة، وقصي غالب المالحي.

كما اعتقلت القوات الصهيونية الشاب كفاح السقا عقب مداهمة منزله في بلدة الدوحة جنوبي بيت لحم.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرق المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الطفل ريان عبيد.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، وفتشتها وعاثت فيها خرابًا واعتقلت المواطنين عبد الكريم أبو حامد، وحمزة مسكاوي.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مخيم بلاطة شرق المدينة.