نتنياهو يتّجه لحل "مجلس الحرب" ولابيد يهدد: سنُسقط الرئيس غير الشرعي قريبًا

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت القناة 13 العبرية، عن مصادر سياسية مطلعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب، عقب الإنذار الذي وجهه الوزير في المجلس بيني غانتس.

في 18 مايو/أيار الجاري أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو/حزيران المقبل، لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من الحكومة.



ونقلت القناة 13 عن مصادر مطلعة قولها، إنه في حال فشل نتنياهو في ضم رئيس حزب يمين الدولة جدعون ساعر إلى حكومة الحرب، فسيتم حل المجلس.

وأضافت المصادر أن نتنياهو يحاول ضم ساعر رغم ضعف فرص حدوث ذلك، لسد الطريق على محاولات الوزيرين اليمنيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للانضمام للمجلس.

ومن جهة أخرى، اتفق زعماء أحزاب بالمعارضة الإسرائيلية على الاجتماع، غدًا الأٍبعاء، لبحث سبل إسقاط حكومة نتنياهو وتشكيل أخرى، في الوقت الذي وصف فيه زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه "رئيس غير شرعي لإسرائيل".

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فإن "زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل (24 مقعداً من أصل 120 بالكنيست) يائير لابيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا (6 مقاعد) أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب أمل جديد (4 مقاعد) جدعون ساعر، سيحاولون ضم الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وأمس الإثنين، دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة، مشيرًا إلى وجود حيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست (البرلمان)، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة.

يُشار إلى أن "مجلس الحرب" شكلته حكومته نتنياهو مع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023