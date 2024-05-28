تطورات اليوم الـ 235 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواسل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 235 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، متحديًا كافة قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بوقف الأعمال العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بل إنه ازداد عنادًا واستهزاءً عقب قرارها ليمارس مجزرةً بحق النازحين في خيام المدينة المكتظة، بعد قصف المنطقة بـ 7 صواريخ متتالية، ما أدى إلى ارتقاء 47 شهيدًا وإصابة أكثر من 249 آخرين.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 36035 شهيدًا، و81026 إصابةً.

وفي رصد آخر التطورات الميدانية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، مرتكبًا المزيد من الجرائم والمجازر الوحشية.

في مدينة رفح، ارتقى عدد من الشهداء في قصف الاحتلال خيمة نازحين تعود لعائلة "أبو جراد" على بوابة بركسات الوكالة في تل السلطان غرب رفح.

وارتقى الشهيد نايف أبو عرمانة في قصف مدفعي استهدف منزلاً قرب مبنى وزارة التنمية الاجتماعية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.

واندلع حريق في بناية أبو مرقة السكنية ودفيئات زراعية مجاورة بفعل القصف المدفعي الصهيوني المتواصل على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت المناطق الغربية لمدينة رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مآذن مساجد عدة في حيي السعودي وتل السلطان غربي مدينة رفح

وواصل الاحتلال قصفه القصف المكثف على حارات طباسي وبريكة وزعرب وشارع الزر ومحيط مركز شرطة تل السلطان، والمشفى الإندونيسي، وعيادة تل السلطان في رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المستشفى الميداني الإندونيسي في تل السلطان برفح، ما أدى إلى تضرر الطابق العلوي بعد وصول إحدى القذائف إليه.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة حجازي بالقرب من دوار زعرب غرب رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الكواد كابتر "الإسرائيلية" أطلقت النار تجاه طواقم الإسعاف والدفاع المدني قرب مركز شرطة تل السلطان غرب رفح.

وقالت مصادر طبية، إن 16 شهيدًا ارتقى منذ ساعات الليل الأولى حتى فجر اليوم جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقتي المغراقة والزهراء والزوايدة وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عقل" في سوق البريج، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

في شمال قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة عنيفة على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مستشفيي العودة في تل الزعتر وكمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، وتخرجهما عن الخدمة، وبذلك تكون قوات الاحتلال شلت عمل جميع مستشفيات محافظة شمال غزة.

في مدينة غزة، أكدت طواقم الدفاع المدني، أنها لا تزال تبحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة الغصين الذي قصفته طائرات الاحتلال في حي الدرج شرق مدينة غزة.