بعد بتر أجزاء كبيرة من قدميها.. الاحتلال يحول أسيرة فلسطينية مصابة إلى الاعتقال الإداري

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت مؤسستان، عن قيام إدارة سجون الاحتلال بتحويل أسيرة فلسطينية تخضع لعملية جراحية لبتر أجزاء من ساقها في المستشفى إلى الاعتقال الإداري على الرغم وضعها الصحي الخطير، وذلك في ظل تصعيد "إسرائيل" انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأوضح بيان مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وفاء زهدي جرار (49 عامًا) تخضع منذ ساعات لعملية جراحية لبتر أجزاء كبيرة من رجليها، جرّاء الإصابة التي تعرضت لها بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال في تاريخ 21 أيار /مايو الجاري".

وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي تواجه فيه المعتقلة جرار وضعاً صحياً خطيراً، حيث أنّها ومنذ نقلها إلى المستشفى منوّمة وتحت تأثير التخدير وأجهزة التّنفس الاصطناعي، مما يثير الشكوك حول وضعها الصحيّ، قد ضاعف الاحتلال من جريمته وأصدر أمر اعتقال إداري بحقّها لمدة 4 شهور، وذلك في إطار عملية التّصعيد المستمرة لجريمة الاعتقال الإداريّ التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا".

وأوضح أن "الاحتلال يماطل حتى اليوم بتزويد محامي المعتقلة جرار وذويها بتقرير طبيّ مفصل وواضح عن حالتها منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى حينه"، مشيرا إلى أن "هناك محاولات قانونية مستمرة من أجل الحصول على هذه التّقارير، علما أنها ومنذ لحظة نقلها للمستشفى وهي منوّمة تحت تأثير أجهزة التّنفس الاصطناعيّ، وهذا مؤشر على أنّ مستوى الخطورة التي تواجهها قد يكون أكبر مما أعلن عنه الأطباء شفويا للمحامي".

وشددت الهيئة والنادي، على أن "المعتقلة جرار خضعت لعملية جراحية سابقة في تاريخ 22 أيار /مايو الجاري لإحدى رجليها ووصف الأطباء حالتها في حينه أنها طفيفة ومستقرة، ولاحقا أوضح الأطباء للمحامي أنها تُعاني من عدة إصابات أخرى في جسدها، ومنها كسر في إحدى الفقرات في العمود الفقري".

وأشارتا إلى أن قوات الاحتلال "أقدمت على اعتقال جرار في تاريخ 21 أيار الجاري، بعد اقتحام منزلها في جنين، خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الاحتلال على المدينة ومخيمها، والإعلان عن إصابتها لاحقا".

ولفتت إلى أنه خلال "عملية اعتقالها، قامت قوات الاحتلال بسرقة مصاغ ذهب من المنزل، وأموال، إلى جانب عمليات التّرهيب، والتّهديد، والتّخريب الكبير الذي طال كافة المقتنيات في المنزل".

وحمّلت الهيئة والنادي، في بينهما المشترك، "مجددا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة جرار ومسؤوليته عن استكمال كافة إجراءات علاجها اللازمة".

وأوضحتا أن "جرار، هي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عاما) من جنين، والمعتقل إداريا منذ شباط 2024، وهذا أول اعتقال تتعرض له، علمًا أنها أم لأربعة من الأبناء".

وقال البيان، إنه "ومع تحويل الأسيرة جرار للاعتقال الإداري فإن عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال يرتفع إلى 26، وهن من بين ما لا يقل عن 80 أسيرة في سجون الاحتلال ومعسكراته".

ويبلغ إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار /مايو من العام الجاري كثر من 9300، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري، حسب البيان.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري من الاحتلال بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

ويواصل الاحتلال تصعيد عدوانه على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.