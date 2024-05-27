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العفو الدولية: هجمات إسرائيل على غزة تتضمن أدلة جرائم حرب

27 مايو 2024 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أيام 16 و19 و20 أبريل/ نيسان الماضي، تتضمن أدلة جديدة للتحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وبحسب المنظمة، فإن الهجمات المذكورة تسببت في استشهاد 44 مدنيًا وإصابة 22 آخرين، في منطقتَي مخيم المغازي ورفح.

وأضافت أن هذه الجرائم أمثلة جديدة على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة الخاضعة للاحتلال منذ 7 أشهر.

وأشارت إلى أنه نتيجة للتحقيقات تقرر عدم وجود أهداف عسكرية في النقاط الثلاث، التي نفذت فيها إسرائيل الهجمات وما حولها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارًا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​

#غزة

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