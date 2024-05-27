القسام توجه رسالة لجنود لواء 401 وتنشر صور قتلاهم (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

وجهت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، رسالة لجنود لواء 401 الذين يتفاخرون بقوتهم، مؤكدة أن علامات أحذية جنود القسام ما تزال بارزة في وجوههم.

وذكرت كتائب القسام أن جنود الاحتلال يتباهون بقوتهم وقدرتهم على استهداف الأطفال والنساء في قطاع غزة، فيما قتل عدد كبير منهم بنيران القسام وكمائنه النوعية.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها كتائب القسام مشهدًا لناقلة جند لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح، تحمل علمي الاحتلال لواء 401.

وأوردت القسام في المشاهد صورة قائد عمليات اللواء 401، سبيستيان أيون، وقادة آخرين من جيش الاحتلال، موضحة أنهم قُتلوا في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.