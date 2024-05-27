غضباً من مجزرة رفح.. عراقيون يهاجمون ويحطمون مطعم KFC في بغداد (فيديو)

غزة/ فلسطين أون لاين

انتشر مقطع فيديو، يوثق تصرفًا غاضبًا من عراقيين ردًا على مجزرة رفح التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة أمس الأحد، بقصف خيام للنازحين ما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

وأظهر الفيديو، عددًا من العراقيين بعضهم ملثمون ومسلحون، وهم يهاجمون مطعم دجاج كنتاكي “KFC” للوجبات السريعة، في العاصمة بغداد، وذلك ردا على المجزرة الإسرائيلية .

في غضون 48 ساعة، تم تخريب فرعين لسلسلة الوجبات السريعة الأمريكية كنتاكي في بغداد بالعراق، ويظهر التحقيق الأولي أن السبب هو "دعم إسرائيل".

وكنتاكي إحدى الشركات المشمولة بحملات المقاطعة منذ بدء الحرب على غزة نظرا لدعمها للاحتلال الإسرائيلي.