الداخلية: استشهاد ضابط وعنصرين بالشرطة عقب استهدافهم في مخيم النصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

في جريمة جديدة، استشهد ضابط واثنان من أفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، إثر استهدافهم من طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، خلال القيام بواجبهم في مساندة المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، أن تركيز الاحتلال على استهداف ضباط وعناصر الشرطة يهدف لتقويض النظام ويعمل على إحداث الفوضى في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وناشدت وزارة الداخلية العالم أجمع بالتدخل لوقف استهداف منتسبي جهاز الشرطة في إطار قيامهم بواجبهم المدني والإنساني تجاه المواطنين في القطاع، بموجب القانون الدولي الذي كفل الحماية لمنتسبي جهاز الشرطة.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتيال واستهداف عناصر الشرطة في مختلف أنحاء قطاع غزة، عبر قصف المقرات أو سيارات الشرطة.

والخميس، استشهد اللواء ضياء الدين الشرفا، مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة. فيما أصيب أربعة ضباط آخرين برفقته، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا في ظل العدوان.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الداخلية بغزة، أن استهداف إسرائيل لعناصر الشرطة بشكل متكررة في محافظات غزة يهدف "لإشاعة الفوضى بين المواطنين".

وقالت الوزارة، إن "هذه الجريمة الجديدة استمرار لضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية".

وأكدت أن "استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومجازره بحق أبناء شعبنا ومن بينهم استهداف عناصر جهاز الشرطة يمثل تحدياً للمجتمع الدولي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.