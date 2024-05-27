الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 234 على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصّحة أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و 383 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة تحديثًا خاصًا بإحصائية مجزرة رفح أمس، والتي ارتقى على إثرها 45 شهيدًا منهم ( 23 من النساء والأطفال وكبار السن) و 249 جريحًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36050 شهيدًا و 81026 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.