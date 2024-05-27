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عقب إطلاقها رشقات صاروخية.. محلل "إسرائيلي": حماس بعثت رسالةً قوية لحكومة الاحتلال

27 مايو 2024 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

صفعةٌ جديدة على وجه حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد أن أطلقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأحد، رشقات صاروخية تجاه مركز تل أبيب.

وقال المحلل العسكري يوآف ليمور في صحيفة "إسرائيل اليوم"، " بعد مرور سبعة أشهر ونصف على الحرب، أثبتت حماس أمس مرة أخرى أن النصر الشامل بعيد المنال".

وأشار ليمور إلى أن حماس بعثت رسالةً واضحة وهي أنها لا تزال تملك قدرة عسكرية لم يتم المساس بها بعد بما في ذلك القدرة العسكرية التي تعتبرها استراتيجية مثل الصواريخ بعيدة المدى التي تمتلكها.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، أن كتائب القسام أطلقت صواريخ، أمس الأحد، باتجاه تل أبيب، وكانوا على بعد 800 متر فقط من قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة رفح.

وتابع "مقاتلو حماس أفرغوا ذخيرتهم باتجاه قواتنا عندما اقتربت منهم، ثم أطلقوا الصواريخ باتجاه وسط "إسرائيل"".

وفي 5 مايوالجاري، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن معدل إطلاق الصواريخ من غزة فاق التوقعات، رغم انخفاضه تدريجيًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

 

#الحرب على غزة #صواريخ المقاومة #طوفان الأقصى

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