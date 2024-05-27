اقتحامات واعتقالات في الضّفة وهدم محال تجارية في القدس المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتداءات واعتقالات ممنهجة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان غرب جنين واعتقلت المواطن رشاد أبو الهيجا والد المطارد أحمد أبو الهيجا.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال فجّرت عددًا من مركبات المواطنين واستولت على عدد آخر، وسط إطلاق رصاص كثيف على نصب تذكاري لمنفذي عملية كمين الجلمة الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي اصابات.

وأكدت مصادر محلية أن أصوات انفجارات دوّت في المنطقة بعد تفجير المقاومين العبوات الناسفة، التي زرعوها مسبقاً بطريق آليات الاحتلال.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين مجموعات كفردان: "خضنا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان واستهدفنا آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة".

كما أطلق المقاومون النار تجاه حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وردًّا على مجزرة بركسات رفح التي ارتكبها الاحتلال خلال الليلة الماضية، أعلنت كتائب الأقصى - شباب الثأر والتحرير بطولكرم، أنها استهدفت حاجز "سنعوز" الاحتلالي كرد أولي على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام - مخيم طولكرم، إنها استهدفت مستوطنة "بيت حيفر" رداً على المجازر بحق أهلنا في رفح.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت منازل عدد من المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

في الخليل، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات عقب مداهمتها عدة مناطق متفرقة في المحافظة، عُرف من بين المعتقلين: الطفل فراس شعيب جابر، محمد عماد الدين أبو سنينة، أمين جواد أبو شخيدم، وقصي أنور حسن التميمي، وحسن عبد الحميد حلايقة، ومعن العلامي.

في القدس المحتلة، شرعت جرافات الاحتلال، فجر اليوم، بهدم محلين تجاريين للمواطن بسام فزاع في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

ووفق المصادر فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة ونشرت تعزيزات وشرعت بأعمال تجريف.