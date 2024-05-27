في يومها الـ 234.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 234 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، وارتكاب مجازر وحشية وصلت حدّ حرق بيوت الناس وهم نيام، وارتقاء عشرات الشهداء الذين احترقت جثثهم وقُطعت رؤوسهم في مجزرة من أبشع المجازر التي يمكن أن تسجّل في كتب التاريخ.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 234 على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصّحة أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و 383 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة تحديثًا خاصًا بإحصائية مجزرة رفح أمس، والتي ارتقى على إثرها 45 شهيدًا منهم ( 23 من النساء والأطفال وكبار السن) و 249 جريحًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36050 شهيدًا و 81026 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية فقد شن الاحتلال مجازر دامية بحق المواطنين في عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال محرقةً باستهداف خيام النازحين قرب بركسات الوكالة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال قصف مخيمًا للنازحين في منطقة تل السلطان غربي رفح بثمانية صواريخ على الأقل، ما أدى إلى تفحم جثث الشهداء وانفصال رؤوسهم عن أجسادهم.

ووفقًا لتقرير الدفاع المدني، فإن طواقمه انتشلت 50 ضحية ما بين شهيد وجريح فيما لا تزال عملية البحث جارية حتى اللحظة، مع صعوبة التعرف على جثث الشهداء.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "دهليز" في حي تل السلطان غربي رفح، ما أدى لارتقاء 5 شهداء بينهم امرأة حامل.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي قشطة ومخيم يبنا وسط وجنوب رفح.

في خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال النار بكتافة شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

في المحافظة الوسطى، وارتقى 16 شهيدًا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح خلال 24 ساعة الماضية في عدة استهدافات مختلفة وسط القطاع .

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة "الكردي" بالبريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلو" شرق مسجد صلاح شحادة بمخيم 1 في النصيرات.

كما ارتقى 9 شهداء بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغصين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وتوغلت آآليات الاحتلال في مناطق جنوب حي تل الهوى غرب غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وانفجارات.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف على الأحياء الجنوبية لمدينة غزة.

وقصفت الطائرات الحربية منزلًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، واصلت مدفعية الاحتلال استهدافها على منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا.

واستهدف طيران الاحتلال المروحي، ظهر اليوم، بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تمكّنت من انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى من منزل عائلة "البطران" بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في منطقة الزرقا شمال محافظة غزة.

وشن الطيران الحربي، صباح اليوم، سلسلة غارات متتالية على منطقة الفالوجا شمال القطاع.