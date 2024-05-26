"لا أريد أن أكون هنا، أريد العودة".. ممرض أمريكي يحكي تفاصيل رحلته من نيويورك لغزّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كان روهان غيل يعلم أنه قد يُقتل أثناء تطوعه في غزة، لكنه لم يكن يريد شيئاً أكثر من العودة. فمنذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان روهان جيل جزءاً من عدة مجموعات على تطبيق الواتساب تحاول إيجاد طريق إلى منطقة الحرب، لكن الأمر بدا مستحيلاً.

لم يتمكن الممرض البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم في بروكلين بنيويورك من الجلوس ساكنًا وهو يشاهد الفظائع التي تحدث على بعد آلاف الكيلومترات. وقال إنه يشعر بالخجل والإحباط والذنب.

وقال جيل، وهو مواطن من بروكلين من أصل باكستاني، لموقع "ميدل إيست آي": "الهدف الأساسي من مسيرتي المهنية هو استخدام مهاراتي لمساعدة شعبنا". "إذا لم أستطع حتى أن أفعل ذلك، فما هي الفائدة؟"

وتعج غزة بالوفيات المرتبطة بالقتال، مثل سوء التغذية و"المجاعة التي تلوح في الأفق" وغيرها من المضاعفات الناجمة عن التهجير القسري لمئات الآلاف من الأشخاص تؤدي إلى تفاقم البؤس.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين: "تلقينا تقارير تفيد بأن طفلين على الأقل توفيا بسبب الحرارة". "ما الذي يجب تحمله أكثر: الموت، والجوع، والمرض، والنزوح، والعيش الآن في مباني تشبه الدفيئة تحت الحرارة الحارقة."

وقالت الأونروا إن الفلسطينيين يحصلون على أقل من لتر واحد للشخص الواحد يوميا من المياه لأغراض الشرب والغسيل والاستحمام، وهو ما يقل كثيرا عن الحد الأدنى الدولي المحدد بـ 15 لترا.

"لا تذهب إلى غزة دون أن تتقبل أنك قد تموت"

في أحد أيام شهر أبريل، قامت محادثة جماعية كان جيل جزءًا منها، بعنوان "أطباء ضد الإبادة الجماعية"، بتوجيه نداء للمتطوعين الطبيين. لم يتردد جيل وقام بالتسجيل على الفور.

وقال جيل: "ذهبت إلى أمي بعد أن قمت بالتسجيل. وسألتها إذا كانت ستكون على ما يرام إذا اتصلوا بي لزيارة غزة". "قالت لي: هذا واجبك. يجب عليك الرحيل ولن أتمكن أبدًا من إيقافك".

لذلك، في 29 أبريل، غادر جيل في رحلة العمر بعد حصوله على الضوء الأخضر. في رحلة كان من المفترض أن تستمر لمدة أسبوع واحد فقط، انتهى الأمر بجيل بالبقاء في فلسطين لمدة شهر تقريبًا.

مستشفى الأقصى وصوت القنابل

قام جيل بالمهمة الطبية مع منظمة تسمى Glia . وكان معه حوالي سبعة متطوعين آخرين كانوا جزءًا من قافلة أكبر تضم حوالي 40 عاملاً طبيًا. قضى جيل معظم وقته في رفح متطوعًا في عيادة الرعاية الأولية. وبشكل أكثر تحديدًا، سيساعد في علاج الضحايا المصابين بالجروح: تغيير الضمادات، والخياطة، وتنظيف الالتهابات.

كما زار مستشفى الأقصى في دير البلح، وهو نفس المستشفى الذي تعرض للقصف في 31 مارس/آذار، والذي ألقى الكثيرون باللوم فيه على إسرائيل.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن الغارة أصابت عدة خيام يستخدمها الصحفيون والفلسطينيون النازحون بالقرب من المستشفى، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العديد، من بينهم خمسة صحفيين.

وقال جيل: "هذا هو المستشفى الذي تراه في الأخبار عن الأشخاص الذين يحملون أطفالهم الذين ينزفون. ذهبنا إلى هناك لنرى بأنفسنا ما كان يحدث. وانتهى بنا الأمر بالعمل هناك لأن هذا هو مقدار المساعدة المطلوبة".

وقال إنه شهد عددًا لا يحصى من الأشخاص يأتون مصابين بجروح ناجمة عن المتفجرات. كان يسمع صوت قنبلة ثم يندفع مجموعة كاملة من الناس إلى المستشفى. لم تكن هناك أي غرف متاحة، لذلك كان الأطباء والممرضات يعالجون المرضى في الطوابق الرئيسية.

"ليس هناك مكان. هناك أشخاص في جميع أنحاء المستشفى يستلقون في كل مكان. تم الاستيلاء على كل شبر من المستشفى. أعتقد أن سعة المستشفى تبلغ حوالي 175. وربما يكون هناك 1200 شخص هناك. كان الأمر جنونيًا".

إذا كانت هناك صورة لا يستطيع جيل، الذي كان يعمل مديراً لمركز شباب في بروكلين، أن ينساها، فهي صورة الأطفال في المستشفى. الأطفال الذين تمكنوا من الخروج من تحت الأنقاض، عائلاتهم بأكملها قد رحلت. أطفال مصابون بحروق فوق حروق في أجسادهم الصغيرة التي لا حياة فيها. الآباء يصرخون من أجل أطفالهم. قال جيل: "كل هذا لا يختفي فحسب".

ذهب جيل إلى فلسطين متوقعاً كل شيء. ولكن بمجرد وصوله إلى هناك، كان تجربة كل ذلك بشكل مباشر أمرًا لن ينساه أبدًا. صوت القنابل، صوت الطلقات النارية، صوت الطائرات بدون طيار المستمر. فلما سمعه أول مرة سأل: ما هذا؟ لكن بالنسبة للأطباء هناك، كان هذا الصوت طبيعيًا.

"عندما تقترب القنابل أكثر فأكثر، فإنها تبدو مختلفة. وعندما تنفجر في مكان قريب، يهتز المبنى بأكمله. وقد وجدت صعوبة في إعادة التركيز عندما حدث ذلك. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هنا، كانوا قادرين على إعادة التركيز بسرعة لا تصدق، " قال جيل.

وصف جيل ذات مرة عندما كان في العيادة في رفح وسمع أعلى صوت سمعه على الإطلاق. لقد كان طفرة هادرة استمرت حوالي 20 ثانية. بدأ المبنى يهتز. بعد الطفرة، أصبح الوضع هادئًا جدًا لبعض الوقت. وبعد ذلك سمع أصواتاً كأنها صواريخ تتجه نحو المبنى.

وقال جيل: "بالطبع أنا هادئ في وجهي، لكن قلبي ينبض وعقلي يتسارع". بعد فترة، خرج جيل والآخرون، واتضح أنها لم تكن قنبلة أو غارة جوية. لقد كانت طائرة حربية يُزعم أن الجيش الإسرائيلي طارها على ارتفاع منخفض جدًا لكسر حاجز الصوت لإخافة الجميع.

قال جيل: "لقد كان أسوأ صوت على الإطلاق. هذا ما يفعلونه لتعذيب الناس". وبعد انتهاء الضجة، جاء الناس إليه وأطلقوا النكات. لأن كل هذا كان طبيعياً بالنسبة لهم. لكن بالنسبة لجيل، كان هذا هو الشيء الأكثر رعبًا الذي شهده على الإطلاق.

وتتهم القوات الإسرائيلية باستخدام الحرب النفسية ضد 2.3 مليون من سكان قطاع غزة لإضعاف معنوياتهم. ويشمل ذلك أيضًا أساليب مثل إسقاط المنشورات من الطائرات والبالونات، مما يذكرنا بتكتيكات الدعاية المستخدمة في الصراعات السابقة مثل الحربين العالميتين والحملات الأمريكية في فيتنام والعراق.

أموال ضرائبنا تمول هذه الإبادة الجماعية. ليس من الجيد أن تكون محايداً"

- روهان جيل، ممرض مسجل

وقال جيل : "لا يمكنك الذهاب إلى غزة دون أن تتقبل أنك قد تموت. وحتى لو فعلت كل ما يفترض بك، مثل موظفي المطبخ المركزي العالمي ، فلا يزال من الممكن أن تقتل".

"لقد مررنا بنفس الطريق الذي سلكوه. كنا في نفس المنطقة. إنه أمر خطير تمامًا. لكن عليك أن تتجاهل حقيقة أنك قد تموت وتفعل ما تريد."

في 1 أبريل، تعرضت قافلة تابعة للمطبخ المركزي العالمي لهجوم أثناء سفرها في منطقة منزوعة السلاح بعد أن قام الفريق بتفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية في مستودع دير البلح.

وقتل سبعة من أعضاء فريقها. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن الهجوم نتج عن "فشل خطير بسبب خطأ في تحديد الهوية، وأخطاء في اتخاذ القرار، وهجوم مخالف لإجراءات التشغيل القياسية". وقد تم إدانة الهجوم عالميًا ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتهاك للقانون الدولي.

وجود الإيمان بالله

ولكن بغض النظر عن مدى خوفه هو والآخرين، وجد جيل أن شعب فلسطين هو الشعب الأكثر مرونة الذي التقى به على الإطلاق. ويعتقد أن ذلك نابع من إيمانهم الشديد بالله.

بعثة طبية إلى غزة

"على الرغم من كل ذلك، ما زالوا يعيشون الحياة. لديهم الكثير من الأمل والحب. كانوا يدعونني إلى منازلهم ويكرمون ضيوفهم. ولا يزال لديهم قصات شعر جميلة ويهتمون بمظهرهم. إنهم مجرد بشر".

وقال جيل إنه لم يعد من المقبول أن نكون محايدين.

"أموال ضرائبنا تمول هذه الإبادة الجماعية. ليس من المقبول أن نكون محايدين. علينا أن نقف ضد هذا. علينا أن نضفي طابعا إنسانيا على هؤلاء الناس. إنهم مثلنا تماما. يضحكون مثلنا. يأكلون مثلنا. يتنفسون مثلنا". وقال جيل: "إنهم يمزحون مثلنا، وعلينا أن نساعدهم".

قال جيل إنه لن ينسى أبدًا الأشخاص الذين التقى بهم والأصدقاء الذين كونهم على طول الطريق. علمته الممرضات في غزة كيفية الخياطة. لقد حصلوا جميعًا على الهدايا قبل مغادرته. لقد علموه الكثير عن الأمل والقدرة على الصمود - وهو أمر لا يستطيع أن يدفع لهم ثمنه أبدًا.

وقال جيل: "لقد فقدوا كل شيء. وهؤلاء الناس يعانون. لكنهم ليسوا مكتئبين. إنهم ليسوا بائسين. إنهم بعيدون عن منازلهم ولكنهم مفعمون بالكثير من الأمل".

منذ أن عاد جيل إلى منزله في بروكلين، كان قلبه يتوق إلى العودة. قال إنه كان ممرضًا كسولًا من قبل. ولا يزال يذهب إلى الاحتجاجات. لكن في هذه الرحلة وجد هدفه. وقال إنه يريد اكتساب المزيد من المهارات لمساعدة "شعبي".

"بمجرد أن تكون هناك، فإنك لا تريد المغادرة. أنت تريد البقاء والمساعدة بأي طريقة ممكنة. المغادرة كانت صعبة. والأمر أصعب هنا أيضًا. في فلسطين، على الرغم من أنني كنت محاصرًا بالقنابل والقصف طائرات بدون طيار، على الأقل كنت هناك، كل ما أشعر به هو العار والذنب، لا أريد أن أكون هنا، أريد العودة".