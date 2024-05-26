لأول مرة منذ 4 شهور.. "القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، وذلك لأول مرة منذ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب : "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت مصادر أن الصواريخ أطلقت من رفح قرب مواقع توغل فيها جيش الاحتلال.

ودوت صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة بعد إعلان القسام عن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة.

وذكرت مصادر عبرية أنه سُمع دوي 15 انفجاراً في منطقة تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

كما أفادت المصادر بسقوط صواريخ في "بني براك" في تل أبيب، مع تأكيد اندلاع حريق في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ من قطاع غزة.

كما تم الإبلاغ عن إصابة إسرائيلي في هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة، إلى جانب تضرر منزل في هرتسليا بعد استهدافه برشقة صاروخية.