غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين، وذلك لأول مرة منذ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب : "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت مصادر أن الصواريخ أطلقت من رفح قرب مواقع توغل فيها جيش الاحتلال.

ودوت صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة بعد إعلان القسام عن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة.

بدورها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه تم إطلاق حوالي 8 صواريخ تجاه مدن وسط إسرائيل، على بعد مئات الأمتار من قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي القطاع.



فيما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، أنه تم إطلاق 12 صاروخا من رفح تجاه مدن وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب للمرة الأولى منذ 4 أشهر.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف) قولها إن شخصا أصيب بشظايا جراح إطلاق صاروخ على مدينة هرتسليا.



كما أفادت المصادر بسقوط صواريخ في "بني براك" في تل أبيب، مع تأكيد اندلاع حريق في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ من قطاع غزة.

كما تم الإبلاغ عن إصابة إسرائيلي في هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة، إلى جانب تضرر منزل في هرتسليا بعد استهدافه برشقة صاروخية.