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الإعلام العبري يكشف عن إصابة ضابط ونجل وزير بقناص "القسام" شمال غزّة

26 مايو 2024 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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الإعلام العبري يكشف عن إصابة ضابط ونجل وزير سابق بقناص "القسام" شمال غزّة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن رصاصة قناص المقاومة الفلسطينية أصابت ضابطاً برتبة مقّدم خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة المقدم في الجيش إيتمار إيتام بجروح متوسطة خلال اشتباك في جباليا أمس.

وأشارت الإذاعة العبرية، أن المقدم إيتام نجل الوزير السابق إيفي إيتام وهو قائد كتيبة في اللواء "828".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف  دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" شمال معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وهذه المرة الثانية في أقل من أسبوع يستهدف قناص المقاومة ضباط وشخصيات بارزة في جيش الاحتلال، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل عن الرقيب يسرائل  يودكين الذي قتل بنيران قناص لكتائب القسام، والذي يخدم في كتيبة نيتساح يهودا، الأسبوع الماضي.

وأشاروا إلى أن يسرائيل يودكين، هو أحد أبرز ضباط الكتيبة المشكلة من عناصر من اليهود الأرثوذكس المتطرفين وهو نجل الحاخام المتطرف، توفيا يودكين.

ولفتوا إلى أن القتيل، من أبرز المدربين بجيش الاحتلال، في الكتيبة المتطرفة، وله مقاطع يستعرض فيها مهاراته في الرماية بالأسلحة الرشاشة، فضلا عن صور له التقطها في غزة، مع ركام منازل الفلسطينيين المدمرة.

 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، قنص 3 جنود إسرائيليين والإجهاز على اثنين آخرين شمال وجنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى “استهداف آليات العدو في محور التقدم بحي البرازيل، وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.

وفي الإطار، قالت قناة عبرية، إن القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة الـ 14، مساء الأربعاء، أنه في الوقت الذي لا أحد يلوم أحد القيادة السياسية في "تل أبيب" بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن المعارك العسكرية في مدينة جباليا تكلف بلاده الكثير من القتلى والجرحى.

وأوضحت القناة أن المعارك الدائرة في مدينة بيت حانون والمناطق الشمالية لقطاع غزة تتكرر يوميًا فيها حالات سقوط القتلى والجرحى، ولا يلوم أحد القيادات السياسية الإسرائيلية.

وفي سياق ذي صلة، أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بنشوب خلافات داخلية في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن خلافات كبيرة نشبت داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، دفعت تساحي هنغابي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى التصريح بأن الحرب الدائرة على قطاع غزة لم تحقق أي من أهدافها.

وأشار هنغابي إلى أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في إسقاط حركة حماس أو وضع شروط معينة لصفقة تبادل الرهائن وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، كما لم تسمح تل أبيب بعودة المستوطنين إلى منازلهم في غلاف غزة.

#غزة

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