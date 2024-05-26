حرب الإبادة في يومها الـ 233.. عشرات الشهداء في مجازر دامية بجباليا ورفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية لضحايا حرب الإبادة الجماعية، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 35857 شهيدًا، وأُصيب أكثر من 80293 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية الأخيرة

يواصل جيش الاحتلال عملياته البرية في بلدة جباليا ومحيطها شمالي قطاع غزة، الأحد، لليوم الـ15 على التوالي، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين ونزوح مئات الأسر وتدمير وحرق عشرات المنازل.

وفي أحدث مجازر الاحتلال الوحشية، قصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "خلة" في منطقة جباليا النزلة مما أدى لوقوع 13 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، بحسب شهود عيان.

وأفادت طواقم الدفاع المدني، أنها لا تزال تنتشل عدد من الشهداء والجرحى وما زالت الطواقم تقوم بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طائرات الإحتلال الصهيوني بناية سكنية لعائلة "خلة" بالقرب من محطة خلة شمال مدينة غزة.

وذكر الشهود أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال منزلا في محيط مدرسة نجم الدين أربكان وسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تستهدف أنحاء متفرقة من مخيم جباليا ومحيطه، ما أدى لاستمرار نزوح مئات الأسر من منازلها ومراكز الإيواء كالمدارس.

وذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نسفت العديد من منازل المواطنين في جباليا، دون أن تتضح حصيلة الضحايا بعد بسبب صعوبة وصول الطواقم الطبية إلى المكان، حيث تتوغل القوات الإسرائيلية وتطلق النيران على كل من يتحرك في مناطق التوغل.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني: "الاحتلال يواصل استهداف منازل مأهولة بالسكان في مناطق شمال قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان أبو عبيدة متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، عن عملية أسر جنود إسرائيليين في نفق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب مقتل وإصابة جنود آخرين.

وفي مدينة رفح، ذكرت مصادر طبية، بأن فرق اسعاف ومواطنون قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية اسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية اسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أما في تطورات مساء أمس السبت، أكّدت مصادر طبية استشهاد 45 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال إثر هذه الغارات. وأضافت أن "هناك 6 شهداء إلى جانب عدد من المصابين في قصف استهدف منطقة السوق في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة".

وأشارت إلى، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف آخر استهدف دوار النجمة في مخيم الشابورة وسط رفح، جنوب قطاع غزة".

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون إثر إطلاق مسيّرات الاحتلال النار على فلسطينيين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.