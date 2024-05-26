حرب الإبادة تدخل يومها الـ 233.. جرائم الاحتلال متواصلة بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية لضحايا حرب الإبادة الجماعية، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 35857 شهيدًا، وأُصيب أكثر من 80293 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، بأن فرق اسعاف ومواطنون قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية اسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية اسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أما في تطورات مساء أمس السبت، أكّدت مصادر طبية استشهاد 45 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال إثر هذه الغارات. وأضافت أن "هناك 6 شهداء إلى جانب عدد من المصابين في قصف استهدف منطقة السوق في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة".

وأشارت إلى، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف آخر استهدف دوار النجمة في مخيم الشابورة وسط رفح، جنوب قطاع غزة".

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون إثر إطلاق مسيّرات الاحتلال النار على فلسطينيين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.