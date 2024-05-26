وللحديث بقيّة.. القـسـام تنشر فيديو لجندي بعد استدراج قوة "إسرائيلية" إلى أحد الأنفاق

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، مقطعا مصورًا يُظهر ما بدت أنها جثة جندي إسرائيلي يتم سحبه داخل نفق في جباليا شمالي قطاع غزة، في كمين نوعي أوقع قتلى وجرحى وأسرى، في صفوف جيش الاحتلال.





وقالت كتائب القسام، في مقطع مصور إنها استدرجت قوة من أفراد الاحتلال إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكت معها من مسافة الصفر، مما أسفر عن قتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة.

جاؤوا لفكّ أسراهم

فوقعوا في الأسر

وللحديث بقيّة

اللهُمَّ أعزَّ كتائب القسّام كما أعزُّونا 💚 pic.twitter.com/3e530j0Kfu — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 25, 2024

في التفاصيل، أوضح أبو عبيدة، أن "مجاهدي (القسام) نفذوا عملية مركبة عصر اليوم السبت شمال القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا كل من فيها بين قتيل وجريح وأسير".

"فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً"



أبو عبيدة الحُب

جرعة من السَّعادة والشجاعة والقوة والثقة pic.twitter.com/lzA84pg8vm — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 25, 2024

وأشار إلى أن "حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل، وآخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية، وأن جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي".

وأكّد أن "مجاهدي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".