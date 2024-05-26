فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو عبيدة يكشف تفاصيل عملية أسر جنود في "كمين نوعي" بجباليا (شاهد)

وللحديث بقيّة.. القـسـام تنشر فيديو لجندي بعد استدراج قوة "إسرائيلية" إلى أحد الأنفاق

حماس: الحركة لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات

بـ "الطب الشرعي والتحليل الرقمي" .. مكتب للأمم المتحدة يبرئ المقاومة من تهم "الاغتصاب" في 7 أكتوبر

في اليوم الـ 232.. التطورات الميدانية الأخيرة لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

بعد رسائل "المصير الأسود" للأسرى.. محللون يجيبون: ما مدى تأثير فيديوهات القسام على الداخل الإسرائيلي؟

بعد إغلاق معبر رفح.. المساعدات "المتكدسة" لغزة يصيبها العطب وتباع بأسعار زهيدة بسيناء !

صحف عالمية: إسرائيل على أعتاب "تسونامي مصيري" وأمريكا بـ "عزلة غير مسبوقة"

الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 8558 منذ 7 أكتوبر

فضيحة جديدة لـ "الموساد" باءت بالفشل.. ما علاقة الرياضي المصري محمد شبانة؟

وللحديث بقيّة.. القـسـام تنشر فيديو لجندي بعد استدراج قوة "إسرائيلية" إلى أحد الأنفاق

26 مايو 2024 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
...
وللحديث بقيّة.. القـسـام تنشر فيديو لجثة جندي بعد استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق
غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، مقطعا مصورًا يُظهر ما بدت أنها جثة جندي إسرائيلي يتم سحبه داخل نفق في جباليا شمالي قطاع غزة، في كمين نوعي أوقع قتلى وجرحى وأسرى، في صفوف جيش الاحتلال.

photo_2024-05-26_01-02-37 (3).jpg
 

وقالت كتائب القسام، في مقطع مصور إنها استدرجت قوة من أفراد الاحتلال إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكت معها من مسافة الصفر، مما أسفر عن قتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة.

في التفاصيل، أوضح أبو عبيدة، أن "مجاهدي (القسام) نفذوا عملية مركبة عصر اليوم السبت شمال القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا كل من فيها بين قتيل وجريح وأسير".

وأشار إلى أن "حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل، وآخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية، وأن جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي".

وأكّد أن "مجاهدي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".

#غزة #قسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة