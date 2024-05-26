أبو عبيدة يكشف تفاصيل عملية أسر جنود في "كمين نوعي" بجباليا (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، عن عملية أسر جديدة في "كمين نوعي" مركب، في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

في التفاصيل، أوضح أبو عبيدة، أن "مجاهدي (القسام) نفذوا عملية مركبة عصر اليوم السبت شمال القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، وأوقعوا كل من فيها بين قتيل وجريح وأسير".

"فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً"



أبو عبيدة الحُب

جرعة من السَّعادة والشجاعة والقوة والثقة pic.twitter.com/lzA84pg8vm — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 25, 2024

وأشار إلى أن "حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل، وآخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية، وأن جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي".

وأكّد أن "مجاهدي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".

ويظهر الفيديو التالي جانبا من العملية التي تحدث عنها أبو عبيدة في مخيم جباليا، شمال القطاع، وعملية الأسر التي تمت، حيث أظهر عتادًا وجندي .