فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: الحركة لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات

بـ "الطب الشرعي والتحليل الرقمي" .. مكتب للأمم المتحدة يبرئ المقاومة من تهم "الاغتصاب" في 7 أكتوبر

بعد إغلاق معبر رفح.. المساعدات "المتكدسة" لغزة يصيبها العطب وتباع بأسعار زهيدة بسيناء !

بعد رسائل "المصير الأسود" للأسرى.. محللون يجيبون: ما مدى تأثير فيديو القسام على الداخل الإسرائيلي؟

الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 8558 منذ 7 أكتوبر

صحف عالمية: إسرائيل على أعتاب "تسونامي مصيري" وأمريكا بـ "عزلة غير مسبوقة"

"غوانتنامو إسرائيل".. تقرير: أسرى غزة يذهبون للمجهول داخل معسكرات الاحتلال السريّة

فضيحة جديدة لـ "الموساد" باءت بالفشل.. ما علاقة الرياضي المصري محمد شبانة؟

القسام توجه رسالة مصورة لعائلات أسرى الاحتلال .. هكذا يفعل جيشكم بأبنائكم !

في اليوم الـ 232.. التطورات الميدانية الأخيرة لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حماس: الحركة لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات

25 مايو 2024 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
...
حمدان: حماس لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات
غزة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، إن الحركة "لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات"، معتبرًا البحث في تعديل مقترح الوسطاء خدمة للاحتلال ومنحه وقتًا وللتملص من قرار "محكمة العدل الدولية".

وأضاف حمدان في مقابلة صحفية، أن الحديث اليوم عن تفاوض جديد "هو أمر غير جدي"، مُردفاً: "لا نحتاج إلى تفاوض جديد وحركة حماس ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء".

 كما وأشار إلى، أن هدف المفاوضات بالنسبة لهم هو "إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وتحقيق صفقة تبادل للأسرى عادلة" .

وعن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم أمس، والذي يقضي بوقف "إسرائيل" للعملية العسكرية على رفح، علق حمدان: " "إسرائيل" تحاول الهروب من استحقاقات محكمة العدل الدولية" .

وبين أن هناك مقترح وافقت عليه حركة حماس، ورفضته "إسرائيل" و"لا ضمانة بقبولها مقترحات جديدة للذهاب للمفاوضات"، مؤكداً على أنه لا يمكن الثقة بأي مقترح إسرائيلي، متسائلاً عن سبب القبول بمقترح بعد الموافقة على مقترح الوسطاء.

وشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، هو المطلب الأساسي، إلى جانب وقف العدوان.

#غزة #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة