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"جثث عليها آثار القصف"

بالفيديو القسام توجه رسالة مصورة لعائلات أسرى الاحتلال .. هكذا يفعل جيشكم بأبنائكم !

25 مايو 2024 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

وجهت كتــائب الشهيد عز الدين القــسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، رسالة نشرتهاعبر حسابها الرسمي باللغتين العربية والعبرية لعائلات الأسرى الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في رسالتها :""إلى عائلات الأسرى الصهاينة في غزة، ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

وفي مقطع لاحق، نشرت القسام صورعددًا من الأسرى وهم قتلى ملقون على الأرض وعلى أجسادهم آثار القصف الذي جرى خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على مناطق قطاع غزة.

وأرفقت كتائب القسام المشاهد بعبارات مثل "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر"، و" إسألوا نتنياهو وحكومته عن أسمائهم سيخبرونكم فهم يعرفونهم جيدا"، و" هكذا سيعيدوهم".

وتضمنت المشاهد صور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، وهم يتحدثون عن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو تصريحات سابقة لنتنياهو يقول فيها "منذ بداية الحرب نحن نعمل على إعادة الأسرى إلى البيت بدون توقف كلهم". و"عندما أقول كلهم يعني كلهم" .

في حين قال هاغاري "نحن نبذل جهدا جبارا لإعادة الأسرى"، أما هاليفي فكان يقول "علينا ملقى الواجب الأخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى البيت".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الجمعة أن قواته انتشلت جثث 3 أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام عدة مرات في السابق مقتل أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة، جراء قصف إسرائيليين وتحدثت أيضًا نقصف المستشفيات والحصار يحول دون علاج آخرين.

وأعلن الاحتلال في الأيام الماضية العثور على جثامين عدد من أسراه في غزة، ولكنه فشل بعد 232 يومًا من حرب الإبادة في الوصول إلى أي من أسراه الأحياء، في حين تسببت محاولة للوصول لأحدهم بمقتله ومقتل جنود آخرين في كمين للقسام.

وتطالب كتائب القسام بتنفيذ صفقة تبادل تتضمن وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإعمار غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال.

 

 

#غزة #القسام

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