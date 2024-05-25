القسام توجه رسالة لعائلات أسرى الاحتلال .. ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم؟

غزة/ فلسطين أون لاين

وجهت كتــائب الشهيد عز الدين القــسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، رسالة نشرتهاعبر حسابها الرسمي باللغتين العربية والعبرية لعائلات الأسرى الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في رسالتها :""إلى عائلات الأسرى الصهاينة في غزة، ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الجمعة أن قواته انتشلت جثث 3 أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام عدة مرات في السابق مقتل أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة، جراء قصف إسرائيليين وتحدثت أيضًا نقصف المستشفيات والحصار يحول دون علاج آخرين.

وأعلن الاحتلال في الأيام الماضية العثور على جثامين عدد من أسراه في غزة، ولكنه فشل بعد 232 يومًا من حرب الإبادة في الوصول إلى أي من أسراه الأحياء، في حين تسببت محاولة للوصول لأحدهم بمقتله ومقتل جنود آخرين في كمين للقسام.

وتطالب كتائب القسام بتنفيذ صفقة تبادل تتضمن وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإعمار غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال.