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"ببندقية الغول وقذيفة الياسين".. القسّام تدك جنود الاحتلال وتدمّر آلياته بمحاور التّوغل في قطاع غزة

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"ببندقية الغول وقذيفة الياسين".. القسّام تدك جنود الاحتلال وتدمّر آلياته بمحاور التّوغل في قطاع غزة

25 مايو 2024 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 232 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم ودباباتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، ظهر اليوم السبت، في بلاغ عسكري إنها تمكّنت من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف  دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" شمال معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

#القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محاور التوغل بغزة

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