مقررة أممية: "إسرائيل" لن توقف جنون هجومها على رفح حتى نقوم نحن بوقفه

غزة - فلسطين أون لاين

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية الأخير بوقف هجومها على رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت ألبانيز، في تغريدة لها على منصة "إكس"، أن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة.

وقالت، إن "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة".

وأضافت، ""إسرائيل" لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".

وشددت ألبانيز على ضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل" وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا يطالب "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرًا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.